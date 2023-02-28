Лукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпинем
Лукашенко и Си проведут переговоры в узком и расширенном составах
фото из свободных источников
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля прибыл в Китай, планирует встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает белорусское агентство Белта.
Самолет Лукашенко совершил посадку в аэропорту Пекина. Он планирует пробыть в Китае до 2 марта, чтобы провести "ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций".
Белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко и Си проведут переговоры в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан "большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах".
В Институте изучения войны считают, что Александр Лукашенко планирует встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для того, чтобы помочь России и Китаю избежать санкций на фоне сообщений о том, что Китай рассматривает возможность предоставления РФ летальной помощи.
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