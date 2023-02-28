  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Появились спутниковые снимки атаки на российский самолет А-50 в Мачулищах - ФОТО
В тренде

Появились спутниковые снимки атаки на российский самолет А-50 в Мачулищах - ФОТО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Дело партизан?

Появились спутниковые снимки атаки на российский самолет А-50 в Мачулищах - ФОТО

википедия

Новина українською

В сети появились первые спутниковые снимки белорусского аэродрома "Мачулищи", где произошла атака партизан на разведывательный самолет россиян А-50.

Об этом сообщает журналиста CNN Джанлука Меццофиора в Twitter. Он показал спутниковые снимки аэродрома "Мачулищи", сделанные сегодня, 28 февраля.

"У Maxar есть эти снимки самолета A-50 на авиабазе "Мачулищи" в Беларуси. Я не вижу никаких серьезных повреждений", – написал журналист.

Появились спутниковые снимки атаки на российский самолет А-50 в Мачулищах - ФОТО - изображение 1

При этом, как отмечает "Беларускі Гаюн", борт переставили. Место его обычной стоянки, отмеченное красной стрелкой, пустует. Он находится в другом месте. В последний раз взлет самолета россиян фиксировали 22 февраля.

"При сравнении спутниковых снимков за 19 и 28 февраля ясно видно, что борт ДРЛВ А-50У ВКС РФ изменил цвет. Самолет словно "зашкурили" перед перекраской. На данный момент мы не делаем однозначных утверждений, однако это может быть следствием того, что фюзеляж обгорел. Значительное изменение окраски видно на крыльях и на стеклопластиковом куполе, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель", - отметили в "Гаюне".

Появились спутниковые снимки атаки на российский самолет А-50 в Мачулищах - ФОТО - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Надеются на смягчение санкций. Федерация шахмат России перебралась из Европы в Азию
yellow-arrow
Конец европейской сказки. Милан U-19 - Рух U-19 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Лукашенко прилетел в Китай для встречи с Си Цзиньпинем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде