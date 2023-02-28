Появились спутниковые снимки атаки на российский самолет А-50 в Мачулищах - ФОТО

В сети появились первые спутниковые снимки белорусского аэродрома "Мачулищи", где произошла атака партизан на разведывательный самолет россиян А-50.

Об этом сообщает журналиста CNN Джанлука Меццофиора в Twitter. Он показал спутниковые снимки аэродрома "Мачулищи", сделанные сегодня, 28 февраля.

"У Maxar есть эти снимки самолета A-50 на авиабазе "Мачулищи" в Беларуси. Я не вижу никаких серьезных повреждений", – написал журналист.

При этом, как отмечает "Беларускі Гаюн", борт переставили. Место его обычной стоянки, отмеченное красной стрелкой, пустует. Он находится в другом месте. В последний раз взлет самолета россиян фиксировали 22 февраля.

"При сравнении спутниковых снимков за 19 и 28 февраля ясно видно, что борт ДРЛВ А-50У ВКС РФ изменил цвет. Самолет словно "зашкурили" перед перекраской. На данный момент мы не делаем однозначных утверждений, однако это может быть следствием того, что фюзеляж обгорел. Значительное изменение окраски видно на крыльях и на стеклопластиковом куполе, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель", - отметили в "Гаюне".