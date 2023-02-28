В российском Ейске в районе аэропорта взрывы и сильный пожар - ВИДЕО
Местные власти заявляют об "учениях"
фото из соцсетей
Сегодня, 28 февраля, в российском Ейске в районе аэродрома раздались взрывы. Об этом сообщают российские СМИ.
Местные паблики сообщают о взрывах, в результате которых в районе аэропорта виден дым.
Местные жители опубликовали в соцсетях видео, на котором слышен гул сирен, вероятно, машин экстренных служб, двигающихся в районе аэропорта.
Заметим, что расстояние от линии фронта до Ейска около 150 километров.
Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что взрывы в районе аэродрома якобы "плановые" и происходят в рамках "военно-тактических учений". Отметим, что схожую версию россияне озвучивали и после взрывов в оккупированном Джанкое в Крыму несколько месяцев назад.
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