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В российском Ейске в районе аэропорта взрывы и сильный пожар - ВИДЕО

Общие новости
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Местные власти заявляют об "учениях"

В российском Ейске в районе аэропорта взрывы и сильный пожар - ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Сегодня, 28 февраля, в российском Ейске в районе аэродрома раздались взрывы. Об этом сообщают российские СМИ.

Местные паблики сообщают о взрывах, в результате которых в районе аэропорта виден дым.

Местные жители опубликовали в соцсетях видео, на котором слышен гул сирен, вероятно, машин экстренных служб, двигающихся в районе аэропорта.

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Заметим, что расстояние от линии фронта до Ейска около 150 километров.

Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что взрывы в районе аэродрома якобы "плановые" и происходят в рамках "военно-тактических учений". Отметим, что схожую версию россияне озвучивали и после взрывов в оккупированном Джанкое в Крыму несколько месяцев назад.

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В статье: война с россией
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