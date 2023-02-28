Зеленский: Готовим наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли

Президент Владимир Зеленский 28 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Опять в расширенном формате. Докладывали ГУР, Министерство обороны, главком, командующие направлений. Подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений.

Тяжелее всего, как и раньше, – Бахмут и бои, которые имеют значение для защиты города.

Я приведу лишь один пример. Сейчас Ставку мы проводим довольно часто, минимум дважды в неделю, прошлое заседание было в четверг. Сегодня генерал Сырский доложил, что с прошлой Ставки только на его направлении – порядка 800 убитых врагов.

Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает", - заявил президент.