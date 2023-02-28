Зеленский: Готовим наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли
Верховный главнокомандующий провел очередное заседание Ставки
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Президент Владимир Зеленский 28 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате.
Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Опять в расширенном формате. Докладывали ГУР, Министерство обороны, главком, командующие направлений. Подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений.
Тяжелее всего, как и раньше, – Бахмут и бои, которые имеют значение для защиты города.
Я приведу лишь один пример. Сейчас Ставку мы проводим довольно часто, минимум дважды в неделю, прошлое заседание было в четверг. Сегодня генерал Сырский доложил, что с прошлой Ставки только на его направлении – порядка 800 убитых врагов.
Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает", - заявил президент.
Также Зеленский назвал "сумасшедшим" давление оккупантов на бахмутском направлении.
На Ставке рассмотрели и другие направления на Донбассе, зоны ответственности группировок "Таврия" и "Одесса".
Генерал Москалев доложил о ситуации вокруг Херсона и в области.
Генерал Наев доложил о ситуации на севере и по периметру границы.
"Как и всегда, детально рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов. Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу абсолютно справедливую цель, и ежедневно приближаемся к ее реализации: Украина будет свободной, вся Украина", - подытожил Зеленский
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