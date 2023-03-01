На Запорожском и Херсонском направлениях россияне пытаются создать условия для наступления
За сутки отбито 85 атак в Донецкой и Луганской областях
Фото: Костянтина і Влади Ліберових
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 1 марта, сообщает, что за минувшие сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях украинские защитники отразили более 85 атак россиян.
В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Билогоровка Луганской области, однако успеха не имел.
На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Богдановки, Бахмута, Часового Яра и Белой Горы.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа.
Генштаб указывает, что на Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. Россияне обстреливают из минометов и артиллерии населенные пункты недалеко от границы.
В сводке указано, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборону, но на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление.
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