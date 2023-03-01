ВСУ за сутки нанесли более 20 ударов по районам сосредоточения россиян

Авиация Сил обороны Украины за вторник, 28 февраля, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию боеприпасов армии РФ.

В свою очередь российские оккупанты во вторник нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение 2 БпЛА «Шахед-136». Эти дроны сбили наши воины. Также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди.

Генштаб предупреждает, что уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.