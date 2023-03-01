ВСУ за сутки нанесли более 20 ударов по районам сосредоточения россиян
Также поразили 2 позиции ЗРК и станцию РЭБ
831 бригада тактичної авіації
Авиация Сил обороны Украины за вторник, 28 февраля, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию боеприпасов армии РФ.
В свою очередь российские оккупанты во вторник нанесли 2 ракетных и 12 авиационных ударов, включая применение 2 БпЛА «Шахед-136». Эти дроны сбили наши воины. Также враг совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские люди.
Генштаб предупреждает, что уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.
Популярное сейчас
- Про Ингулец тоже есть. Александр Поворознюк продолжает перепевать мотивы Круга. ВИДЕО
- Мбаппе: В Италии могу играть только за Милан
- Появились спутниковые снимки атаки на российский самолет А-50 в Мачулищах - ФОТО
- "Снаряды падают раз в секунду". Радіо Свобода показала, что происходит в Бахмуте прямо сейчас
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
Новости по теме
- 10:45 Украинские В Мелитополе мирные люди стали живым щитом для врана. На Херсонщине россияне ограничили передвижение гражданских
- 08:20 Украинские Завтра-послезавтра будет 150 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 27.02
- 07:27 Украинские ВСУ отразили более 60 атак россиян на пяти направлениях