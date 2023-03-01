Под 700 единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за последний день зимы
Десять артиллерийских систем
Фото: Костянтина і Влади Ліберових
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 149890 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3395 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6638 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2393 (+10) ед,
- РСЗО – 479 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
- самолетов – 300 (+0) ед,
- вертолетов – 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5257 (+5) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Данные уточняются.
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