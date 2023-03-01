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Под 700 единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за последний день зимы

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Десять артиллерийских систем

Под 700 единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за последний день зимы

Фото: Костянтина і Влади Ліберових

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 149890 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3395 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6638 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2393 (+10) ед,
  • РСЗО – 479 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
  • самолетов – 300 (+0) ед,
  • вертолетов – 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5257 (+5) ед,
  • специальная техника – 230 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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