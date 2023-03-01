  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ОК Юг рассказали о том, как РФ готовится к массированной атаке, и когда можно ожидать удар
В тренде

В ОК Юг рассказали о том, как РФ готовится к массированной атаке, и когда можно ожидать удар

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Не пренебрегайте укрытием

В ОК Юг рассказали о том, как РФ готовится к массированной атаке, и когда можно ожидать удар

Телеграм-канал Зеленского

Новина українською

Атака россиян прогнозируется на ближайшие двое суток. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы наблюдаем определенную активность авиации врага, но она пока не связана с непосредственной подготовкой к атаке. Хотя сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к такой атаке. Новая ракетная атака россиян может быть точечной или несколькими волнами".

"Это 15 вражеских кораблей, среди которых остаются 5 ракетоносителей, оснащенных количеством до 32 ракет "Калибр". Среди этих носителей есть и подводные. Такое количество ракет давно не фиксировалось в Черном море, они давно не выводили так много ракет".

"Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки, а также те предыдущие меры, которые он уже провел, то есть, расследование с помощью беспилотных поисковиков и запуска "шахедов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, – все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале к повтору такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток".

Читайте такжеRheinmetall поставит Украине ПВО Skyranger и Skynex, а также автоматизированные системы разведки

По теме
yellow-arrow
Китай тратит миллиарды на пропаганду РФ, а компания из Поднебесной предоставляла ЧВК Вагнера аэроснимки
yellow-arrow
Командование Воздушных сил назвало количество сбитых ночью дронов типа Shahed
yellow-arrow
Под 700 единиц личного состава. Генштаб – о потерях россиян за последний день зимы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Наталья Гуменюк ракетная атака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде