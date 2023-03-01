В ОК Юг рассказали о том, как РФ готовится к массированной атаке, и когда можно ожидать удар
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Телеграм-канал Зеленского
Атака россиян прогнозируется на ближайшие двое суток. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы наблюдаем определенную активность авиации врага, но она пока не связана с непосредственной подготовкой к атаке. Хотя сам факт активности уже может свидетельствовать о подготовке к такой атаке. Новая ракетная атака россиян может быть точечной или несколькими волнами".
"Это 15 вражеских кораблей, среди которых остаются 5 ракетоносителей, оснащенных количеством до 32 ракет "Калибр". Среди этих носителей есть и подводные. Такое количество ракет давно не фиксировалось в Черном море, они давно не выводили так много ракет".
"Учитывая те сроки, которые противник выдержал от прошедшей массированной ракетной атаки, а также те предыдущие меры, которые он уже провел, то есть, расследование с помощью беспилотных поисковиков и запуска "шахедов", пытаясь проверить готовность и мощность нашей ПВО, – все это может свидетельствовать о достаточно интересном интервале к повтору такой атаки с сегодняшнего вечера и в течение ближайших двух суток".
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