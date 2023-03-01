Китай тратит миллиарды на пропаганду РФ, а компания из Поднебесной предоставляла ЧВК Вагнера аэроснимки
Помогают врагу
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В США заявляют, что Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации", включая российские нарративы по отношению к Украине. Об этом сообщает координатор Центра глобального взаимодействия, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации Джеймс Рубин, его цитирует The Guardian.
Рубин заявил, что РФ и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией, он добавил, что Пекин действует в глобальном масштабе и тратит больше москвы. Как говорит Рубин, Поднебесная повторяет и распространяет месседжи России о том, что войну "развязало НАТО".
В то же время интересно, что китайская спутниковая компания Spacety, внесенная в "черный список" США, предоставляла аэрофотосъемки российским "вагнеровцам", воюющим в Украине. Об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк, его цитирует Sky News.
Spacety базируется в Пекине и имеет штаб-квартиру в Люксембурге, является космической компанией, специализируется на малых спутниках и спутниковых услугах. Ранее в Spacety заявляли, что соблюдают международные санкции против кремля и не поддерживают никаких связей с российской федерацией после введения ограничений.
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