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Командование Воздушных сил назвало количество сбитых ночью дронов типа Shahed

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Из-за них была объявлена воздушная тревога

Командование Воздушных сил назвало количество сбитых ночью дронов типа Shahed

Повітряні сили

Новина українською

В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed. Все четыре БпЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны, как сообщило в своих социальных сетях Командование Воздушных сил.

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Ночью о звуках взрывов сообщалось в Полтавской области. Также вражеский воздушный объект фиксировали и в Киевской области.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк ранее отметила, что с помощью беспилотных поисковиков и запуска "шахедов" оккупанты пытаются проверить готовность украинской ПВО перед совершением массированного ракетного обстрела.

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В статье: война с россией Shahed-136 ПВО ППО
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