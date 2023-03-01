Командование Воздушных сил назвало количество сбитых ночью дронов типа Shahed
Из-за них была объявлена воздушная тревога
Повітряні сили
В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed. Все четыре БпЛА-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны, как сообщило в своих социальных сетях Командование Воздушных сил.
Ночью о звуках взрывов сообщалось в Полтавской области. Также вражеский воздушный объект фиксировали и в Киевской области.
Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк ранее отметила, что с помощью беспилотных поисковиков и запуска "шахедов" оккупанты пытаются проверить готовность украинской ПВО перед совершением массированного ракетного обстрела.
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