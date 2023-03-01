Пентагон: Первая группа военных ВСУ скоро завершит обучение на ЗРК Patriot

Соединенные Штаты Америки завершают подготовку первой украинской батареи зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом заявил директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дуглас Симс во время слушаний в Комитете Палаты представителей по Вооруженным силам, как пишет CNN.

"Мы уверены, что украинцы будут использовать Patriot с таким же умением, которое они демонстрируют каждый день с их нынешними возможностями противовоздушной обороны. США и союзники уже подготовили более 4 000 украинских военных. Обучение идет по всей Европе".

Известно, что учения украинских военных на системах Patriot в США проходят на военной базе "Форт Силл" в штате Оклахома. ВСУ проходят сокращенную программу, поскольку на обучение отправляли специалистов, уже имеющих опыт работы с системами противовоздушной обороны. То есть, их не будут учить с азов.