Пентагон: Первая группа военных ВСУ скоро завершит обучение на ЗРК Patriot
США и их союзники уже подготовили более 4 000 украинских военных
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Соединенные Штаты Америки завершают подготовку первой украинской батареи зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом заявил директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дуглас Симс во время слушаний в Комитете Палаты представителей по Вооруженным силам, как пишет CNN.
"Мы уверены, что украинцы будут использовать Patriot с таким же умением, которое они демонстрируют каждый день с их нынешними возможностями противовоздушной обороны. США и союзники уже подготовили более 4 000 украинских военных. Обучение идет по всей Европе".
Известно, что учения украинских военных на системах Patriot в США проходят на военной базе "Форт Силл" в штате Оклахома. ВСУ проходят сокращенную программу, поскольку на обучение отправляли специалистов, уже имеющих опыт работы с системами противовоздушной обороны. То есть, их не будут учить с азов.
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