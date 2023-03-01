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В британской разведке объяснили, почему РФ начала запускать иранские дроны с нового направления

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Теперь металлолом летит из Брянской области

В британской разведке объяснили, почему РФ начала запускать иранские дроны с нового направления

mil.in.ua

Новина українською

По данным британской разведки, российские военные начали запускать иранские дроны Shahed из Брянской области, чтобы больше угрожать Киеву. Раньше единственным местом запуска был Краснодарский край, дроны летели через Азовское море.

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"Вторая пусковая площадка даст россиянам другую ось атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, снизит время пребывания дронов в воздухе над Украиной и будет попыткой еще больше растянуть украинскую противовоздушную оборону".

До вчерашней атаки не было никаких сообщений по использованию БПЛА в Украине примерно с 15 февраля. Такое снижение темпа атак Shahed, вероятно, показывает, что Россия исчерпала свой текущий запас и будет искать пополнение.

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В статье: война с россией Shahed-136
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