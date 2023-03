В британской разведке объяснили, почему РФ начала запускать иранские дроны с нового направления

По данным британской разведки, российские военные начали запускать иранские дроны Shahed из Брянской области, чтобы больше угрожать Киеву. Раньше единственным местом запуска был Краснодарский край, дроны летели через Азовское море.

До вчерашней атаки не было никаких сообщений по использованию БПЛА в Украине примерно с 15 февраля. Такое снижение темпа атак Shahed, вероятно, показывает, что Россия исчерпала свой текущий запас и будет искать пополнение.

