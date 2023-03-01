Генеральный секретарь НАТО пригласил президента Украины на саммит Альянса в Вильнюсе
Важный анонс
president.gov.ua
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле.
Об этом он рассказал в интервью изданию LRT.
"Да, я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине, и я надеюсь, что господин Зеленский сможет присутствовать. Конечно, это будет зависеть от ситуации в Украине, которая все еще находится в разгаре войны".
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Источник:LRT
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