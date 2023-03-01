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Генеральный секретарь НАТО пригласил президента Украины на саммит Альянса в Вильнюсе

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Генеральный секретарь НАТО пригласил президента Украины на саммит Альянса в Вильнюсе

president.gov.ua

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле.

Об этом он рассказал в интервью изданию LRT.

"Да, я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине, и я надеюсь, что господин Зеленский сможет присутствовать. Конечно, это будет зависеть от ситуации в Украине, которая все еще находится в разгаре войны".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Йенс Столтенберг НАТО
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Источник:
LRT

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