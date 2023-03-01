В Крыму ночью были слышны звуки взрывов. Оккупанты эвакуируют свои семьи с полуострова
Бавовна?
krymua
В ночь на 1 марта во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Около 2:30 ночи "бавовна" произошла в районе Евпатории. Очевидцы утверждают, что взрывы были также в поселке Черноморское и даже в северной стороне Севастополя.
Также о "бавовне" сообщили жители поселка Межводное и города Саки плюс в некоторых других населенных пунктах полуострова. При этом оккупационная "власть" ничего не комментировала.
В то же время Генштаб сообщает, что снова фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма. В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в рф.
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