В США отреагировали на информацию об оттоке американского оружия из Украины
Доказательств этому нет
Getty Images / Global Images Ukraine
В администрации США уверены, что все американское оружие, которое направляется в Украину, используется по назначению и с максимальной эффективностью, причем никаких доказательств перенаправления военной помощи из Украины не было обнаружено.
Об этом заявил во вторник, 28 февраля, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.
Он допустил, что определенные образцы вооружений могли попасть в руки россиян "в условиях войны, что происходит почти всегда". Однако нет доказательств того, что украинцы перенаправляют оружие на черный рынок.
Популярное сейчас
- Прогресс Кривбасса и Вернидуба, ожидания от Ворсклы. Как зимовали середняки УПЛ
- Металлург-2 остановился в шаге от победы в Кубке Пожечевского. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Ротань возглавил сборную, Шахтер разбил Минай, Рух вылетел из еврокубков. Главные новости за 28 февраля
- Генштаб: В войсках врага отмечается массовое дезертирство, оккупанты готовятся к бегству с Херсонщины
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
Новости по теме
- 14:53 Украинские В Пентагоне заявили, что россия потеряла половину основных боевых танков в войне против Украины
- 09:41 Украинские Сегодня, 8 сентября, пройдет Рамштайн-5. США уже анонсировали новый пакет военной помощи
- 10:44 Украинские Пентагон – о вопросе передачи Украине истребителей и сроках перехода ВСУ на вооружение НАТО