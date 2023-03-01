В США отреагировали на информацию об оттоке американского оружия из Украины

В администрации США уверены, что все американское оружие, которое направляется в Украину, используется по назначению и с максимальной эффективностью, причем никаких доказательств перенаправления военной помощи из Украины не было обнаружено.

Об этом заявил во вторник, 28 февраля, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

Он допустил, что определенные образцы вооружений могли попасть в руки россиян "в условиях войны, что происходит почти всегда". Однако нет доказательств того, что украинцы перенаправляют оружие на черный рынок.