За последний день февраля ВСУ уничтожили четыре диверсионных катера оккупантов на Кинбурнской косе
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фото из свободных источников
В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что 28 февраля ВСУ ликвидировали 4 диверсионных катера россиян на Кинбурнской косе. Кроме них подбили еще 5 бронемашин.
Она добавила, что оккупанты могут подтягивать понемногу технику на Кинбурнскую косу с оккупированных территорий левобережья, а на задания туда отправляют "чуть ли не по жребию", потому что "вернуться оттуда фактически невозможно".
"Они обстреливают и сразу получают в ответ. Потому что на самом деле наши подразделения контрбатарейно противодействуют. И каждый день у нас есть достижения насчет уничтожения техники".
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