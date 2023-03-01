  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За последний день февраля ВСУ уничтожили четыре диверсионных катера оккупантов на Кинбурнской косе
В тренде

За последний день февраля ВСУ уничтожили четыре диверсионных катера оккупантов на Кинбурнской косе

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Поплавали?

За последний день февраля ВСУ уничтожили четыре диверсионных катера оккупантов на Кинбурнской косе

фото из свободных источников

Новина українською

В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что 28 февраля ВСУ ликвидировали 4 диверсионных катера россиян на Кинбурнской косе. Кроме них подбили еще 5 бронемашин.

Она добавила, что оккупанты могут подтягивать понемногу технику на Кинбурнскую косу с оккупированных территорий левобережья, а на задания туда отправляют "чуть ли не по жребию", потому что "вернуться оттуда фактически невозможно".

"Они обстреливают и сразу получают в ответ. Потому что на самом деле наши подразделения контрбатарейно противодействуют. И каждый день у нас есть достижения насчет уничтожения техники".

Читайте такжеГенштаб: Иранские инструкторы прибыли в Луганск, в Мелитополе россияне установили свою башню связи

По теме
yellow-arrow
Спикер Восточной группировки войск ответил на вопрос о возможности отвода ВСУ из Бахмута
yellow-arrow
ЕС не поддержит заявление глав МИД стран G20, если оно будет без осуждения войны, которую ведет РФ
yellow-arrow
В США отреагировали на информацию об оттоке американского оружия из Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Наталья Гуменюк
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде