За последний день февраля ВСУ уничтожили четыре диверсионных катера оккупантов на Кинбурнской косе

В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что 28 февраля ВСУ ликвидировали 4 диверсионных катера россиян на Кинбурнской косе. Кроме них подбили еще 5 бронемашин.

Она добавила, что оккупанты могут подтягивать понемногу технику на Кинбурнскую косу с оккупированных территорий левобережья, а на задания туда отправляют "чуть ли не по жребию", потому что "вернуться оттуда фактически невозможно".