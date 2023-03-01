ЕС не поддержит заявление глав МИД стран G20, если оно будет без осуждения войны, которую ведет РФ
Против Украины и всего цивилизованного мира
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Делегация ЕС не поддержит заявление на встрече министров иностранных дел G20 в Индии, если оно не будет содержать осуждение войны России против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.
Также руководитель внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что успех встречи в Нью-Дели будет измеряться тем, как она поможет повлиять на войну в Украине и ее последствия.
"Эта война должна быть осуждена. Я надеюсь, я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы вынудить Россию понять, что эта война должна закончиться".
Ранее стало известно, что Франция не подпишет коммюнике G20, если оно решительно не осудит Россию.
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