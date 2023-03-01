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ЕС не поддержит заявление глав МИД стран G20, если оно будет без осуждения войны, которую ведет РФ

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Против Украины и всего цивилизованного мира

ЕС не поддержит заявление глав МИД стран G20, если оно будет без осуждения войны, которую ведет РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Делегация ЕС не поддержит заявление на встрече министров иностранных дел G20 в Индии, если оно не будет содержать осуждение войны России против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Также руководитель внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что успех встречи в Нью-Дели будет измеряться тем, как она поможет повлиять на войну в Украине и ее последствия.

"Эта война должна быть осуждена. Я надеюсь, я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы вынудить Россию понять, что эта война должна закончиться".

Ранее стало известно, что Франция не подпишет коммюнике G20, если оно решительно не осудит Россию.

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В статье: война с россией ЕС Европейский союз Жозеп Боррель
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Источник:
reuters.com

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