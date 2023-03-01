Спикер Восточной группировки войск ответил на вопрос о возможности отвода ВСУ из Бахмута
Город-крепость
Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий
Украинское командование не принимало решения о выходе Сил обороны из Бахмута Донецкой области, где на данный момент продолжаются ожесточенные бои. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.
"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы это делаем (отводим войска, – ред.), но делаем это организованно, без паники".
"Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А потом на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет".
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