В оккупированной Кадиевке взрыв на заводе, где россияне хранили БК. ВИДЕО
Очередная бавовна в тылах россиян
Zelensky Official, фото иллюстративное
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Телеграм сообщил о взрыве в оккупированной Кадиевке, предварительно на территории завода, где оккупанты пытались спрятать боекомплекты.
"В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом", - написал Гайдай.
На видео, которое публикуют с места происшествия, слышны звуки детонации боеприпасов.
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Также над местом взрыва поднимается столб дыма.
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