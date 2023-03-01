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В оккупированной Кадиевке взрыв на заводе, где россияне хранили БК. ВИДЕО

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Очередная бавовна в тылах россиян

В оккупированной Кадиевке взрыв на заводе, где россияне хранили БК. ВИДЕО

Zelensky Official, фото иллюстративное

Новина українською

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Телеграм сообщил о взрыве в оккупированной Кадиевке, предварительно на территории завода, где оккупанты пытались спрятать боекомплекты.

"В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом", - написал Гайдай.

На видео, которое публикуют с места происшествия, слышны звуки детонации боеприпасов.

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Также над местом взрыва поднимается столб дыма.

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В статье: война с россией Сергей Гайдай
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