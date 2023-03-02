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Бавовна в Крыму. Взрывы прогремели в Бахчисарае, Ялте, Гурзуфе

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В первый день весны в Крыму неспокойно

Бавовна в Крыму. Взрывы прогремели в Бахчисарае, Ялте, Гурзуфе

Вибухи у Саках 9-го серпня

Новина українською

На территории временно оккупированного Крыма в Бахчисарае произошел взрыв в районе воинской части захватчиков.

Также слышали взрывы в Ялте, Гурзуфе и других населенных пунктах южного берега полуострова.

Об этом сообщил телеграм-канал "Крымский ветер".

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"В Бахчисарае был бабах в районе воинской части на Симферопольской улице. Вероятно, работа ПВО, сообщают подписчики. Взрыв был слышен во многих селах Бахчисарайского района", - говорится в сообщении.

Также сообщается о взрывах на южном берегу Крыма – в Ялте, Гурзуфе и других населённых пунктах.

"Затряслось все вокруг – мебель и окна, сработали сигнализации автомобилей. На заднем плане присутствуют звуки самолетов", – пишет телеграм-канал.

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В статье: война с россией
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