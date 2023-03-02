ВСУ отразили более 170 атак россиян за среду

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 2 марта, сообщает, что россияне основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 170 атак врага на указанных направлениях.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Билогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Успехов не имели.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут и Ивановское.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено, но россияне обстреливают населенные пункты недалеко от границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В приграничных районах Белгородской области россияне продолжают инженерное оборудование местности, устанавливают противотанковые заграждения.

В среду российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Доннечине. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики нанесли 21 авиационный удар, в том числе задействовали 2 БпЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация в свою очередь за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных объекта врага.