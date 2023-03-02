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Достигли цифры в 150 тысяч хороших россиян. Генштаб дал актуальные данные по потерям оккупантов

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Достигли цифры в 150 тысяч хороших россиян. Генштаб дал актуальные данные по потерям оккупантов

Фото: Костянтина і Влади Ліберових

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 150605 (+715) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3397 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6658 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 2398 (+5) ед,
  • РСЗО – 480 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
  • самолетов – 300 (+0) ед,
  • вертолетов – 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3),
  • крылатые ракеты 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5264 (+7) ед,
  • специальная техника – 230 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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