Достигли цифры в 150 тысяч хороших россиян. Генштаб дал актуальные данные по потерям оккупантов
+715
Фото: Костянтина і Влади Ліберових
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 150605 (+715) человек ликвидировано
- танков ‒ 3397 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6658 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 2398 (+5) ед,
- РСЗО – 480 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
- самолетов – 300 (+0) ед,
- вертолетов – 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5264 (+7) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Данные уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Артета: Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми
- Второй самый лучший и третий самый лучший в своих командах. Зинченко и Миколенко получили оценки за очный матч
- Журналист назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рамадани
- "Снаряды падают раз в секунду". Радіо Свобода показала, что происходит в Бахмуте прямо сейчас
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн