Россияне попали ракетой в многоэтажку в Запорожье, есть погибшие и пострадавшие

Ночью российские террористы практически полностью разрушили 5-этажный дом в Запорожье. На момент утра 2 марта все еще идет спасательная операция. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.

Все соответствующие службы работают. Уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей. Полная информация о последствиях атаки все еще устанавливается.

По состоянию на 08:50 найдены тела 3 погибших, из-под завалов разрушенного ракетным ударом дома спасли 9 человек, еще 20 были эвакуированы. Вероятно, удар был нанесен ракетой С-300.