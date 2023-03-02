Министр обороны одной из стран НАТО серьезно заговорил о передаче боевой авиации для ВСУ

Сейчас в Словакии находятся тысячи военных НАТО, а самолеты союзников патрулируют ее небо, что позволяет Братиславе рассматривать возможность стать первой страной, которая пришлет истребители в Украину, одновременно избавившись от своих "громоздких самолетов советских времен".

Министр обороны Словакии Ярослав Надь отметил, что на фоне новых обращений в западные страны в контексте современных истребителей Братислава рассматривает возможность предоставления Украине 10 из 11 советских самолетов МиГ-29. 11-й самолет зарезервирован для словацкого музея.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти жизнь. То, что Украина способна защитить себя от российской агрессии, абсолютно отвечает нашим национальным, государственным, оборонным интересам. Соглашение о МиГ будет беспроигрышным для всех участников".

Окончательное решение ожидается в течение нескольких дней или недель. Братислава подписала соглашение о закупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, но их поставки были перенесены на два года. В целом, Словакия передала Украине оружие на сумму почти 168 миллионов евро.