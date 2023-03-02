  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Британская разведка считает, что погода может дать преимущество ВСУ в битве за Бахмут
В тренде

Британская разведка считает, что погода может дать преимущество ВСУ в битве за Бахмут

Общие новости
(1 голосов)

Weather forecast from Defence Intelligence

Британская разведка считает, что погода может дать преимущество ВСУ в битве за Бахмут

Defence Intelligence

Новина українською

Пока украинские войска продолжают оборону Бахмута Донецкой области, повышение температуры создает под ногами грязь, известную в украинском языке как "бездорожье", ограничивающее передвижение по пересеченной местности. Подобные условия обычно обеспечивают определенное военное преимущество силам, ведущим оборону, об этом пишет британская разведка.

Дневная температура почвы в этом районе повысилась и сейчас значительно выше нуля. Ночные заморозки и дневные оттепели остаются возможными до следующей недели. Однако прогнозируемое потепление весной приведет к дальнейшему понижению качества условий передвижения по местности.

Почти наверняка, что в конце марта, после последней оттепели, передвижение по местности будет наихудшим. Это придаст дополнительные трудности наземным операциям и усложнит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по разрыхленной почве на Бахмутском направлении.

Читайте такжеВ британской разведке объяснили, почему РФ начала запускать иранские дроны с нового направления

По теме
yellow-arrow
Самолет-разведчик А-50, ранее получивший повреждения, улетел из Беларуси. В РФ взорвался военный Ил-76
yellow-arrow
80% и больше. В ВСУ оценили эффективность украинской ПВО
yellow-arrow
В Генштабе отреагировали на фейк РФ об украинской ДРГ. На России заявили, что совбез Путина отменяется
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде