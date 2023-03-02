Британская разведка считает, что погода может дать преимущество ВСУ в битве за Бахмут
Weather forecast from Defence Intelligence
Defence Intelligence
Пока украинские войска продолжают оборону Бахмута Донецкой области, повышение температуры создает под ногами грязь, известную в украинском языке как "бездорожье", ограничивающее передвижение по пересеченной местности. Подобные условия обычно обеспечивают определенное военное преимущество силам, ведущим оборону, об этом пишет британская разведка.
Дневная температура почвы в этом районе повысилась и сейчас значительно выше нуля. Ночные заморозки и дневные оттепели остаются возможными до следующей недели. Однако прогнозируемое потепление весной приведет к дальнейшему понижению качества условий передвижения по местности.
Почти наверняка, что в конце марта, после последней оттепели, передвижение по местности будет наихудшим. Это придаст дополнительные трудности наземным операциям и усложнит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по разрыхленной почве на Бахмутском направлении.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Кубка короля на 2.03.2023
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Достигли цифры в 150 тысяч хороших россиян. Генштаб дал актуальные данные по потерям оккупантов
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО