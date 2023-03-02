Британская разведка считает, что погода может дать преимущество ВСУ в битве за Бахмут

Пока украинские войска продолжают оборону Бахмута Донецкой области, повышение температуры создает под ногами грязь, известную в украинском языке как "бездорожье", ограничивающее передвижение по пересеченной местности. Подобные условия обычно обеспечивают определенное военное преимущество силам, ведущим оборону, об этом пишет британская разведка.

Дневная температура почвы в этом районе повысилась и сейчас значительно выше нуля. Ночные заморозки и дневные оттепели остаются возможными до следующей недели. Однако прогнозируемое потепление весной приведет к дальнейшему понижению качества условий передвижения по местности.

Почти наверняка, что в конце марта, после последней оттепели, передвижение по местности будет наихудшим. Это придаст дополнительные трудности наземным операциям и усложнит передвижение тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по разрыхленной почве на Бахмутском направлении.