Шольц заявил о намерении увеличить темпы изготовления БК для ВСУ, а также высказался о том, готов ли Путин вести переговоры

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена нарастить производство боеприпасов для украинской армии. Об этом пишет CNN. Он отметил, что Германия будет производить больше боеприпасов для оружия стандартов НАТО и для оружия времен СССР.

"Поддержка Украины, которая длится уже год, также дала нам знания, позволяющие обеспечить достаточные поставки запасных частей, а также создать возможности для ремонта, используемого в войне оружия, за пределами Украины".

Олаф Шольц также дал комментарий о готовности президента россии путина вести переговоры о "справедливом мире" в Украине во время выступления в Бундестаге, посвященном войне в Украине, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Готов ли вообще путин к переговорам о возвращении принципов и справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это. Он скорее полагается на угрожающие жесты, такие как приостановка действия ядерного договора с США. Путин угрожает существованию Украины и одновременно основам европейского миропорядка. Нельзя вести переговоры с приставленным ружьем к виску – разве что о собственном повиновении".