На России заявили об украинской ДРГ в брянской обл. Путин созовет экстренное заседание совбеза РФ
Украинские власти ничего не комментируют
Google Maps
Российские СМИ распространяют информацию о том, что, мол, украинские диверсанты проникли в Брянскую область, обстреляли авто и взяли в заложники жителей села Сушаны.
Как сообщает российская Baza, "численность ДРГ колеблется от 40 до 50 человек, с диверсантами ведут бой российские войска". Интересно, что данные и цифры у российских пропагандистов постоянно обновляются и противоречат каждой предыдущей версии, некоторые телеграм-каналы уже начали удалять публикации.
В то же время сообщается, что в ближайшее время президент РФ Путин проведет экстренное заседание Совбеза.
Напомним, в ОК "Север" сообщали о возможной провокации еще неделю назад.
Популярное сейчас
- Карпаты и Нива играют вничью, разгромная победа Буковины. Таблица спаррингов Первой лиги
- Достигли цифры в 150 тысяч хороших россиян. Генштаб дал актуальные данные по потерям оккупантов
- Второй самый лучший и третий самый лучший в своих командах. Зинченко и Миколенко получили оценки за очный матч
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО