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На России заявили об украинской ДРГ в брянской обл. Путин созовет экстренное заседание совбеза РФ

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На России заявили об украинской ДРГ в брянской обл. Путин созовет экстренное заседание совбеза РФ

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Российские СМИ распространяют информацию о том, что, мол, украинские диверсанты проникли в Брянскую область, обстреляли авто и взяли в заложники жителей села Сушаны.

Как сообщает российская Baza, "численность ДРГ колеблется от 40 до 50 человек, с диверсантами ведут бой российские войска". Интересно, что данные и цифры у российских пропагандистов постоянно обновляются и противоречат каждой предыдущей версии, некоторые телеграм-каналы уже начали удалять публикации.

В то же время сообщается, что в ближайшее время президент РФ Путин проведет экстренное заседание Совбеза.

Напомним, в ОК "Север" сообщали о возможной провокации еще неделю назад.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.03.2023 в 14:00
Мальчіка распять нє успєлі ?
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