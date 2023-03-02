На России заявили об украинской ДРГ в брянской обл. Путин созовет экстренное заседание совбеза РФ

Российские СМИ распространяют информацию о том, что, мол, украинские диверсанты проникли в Брянскую область, обстреляли авто и взяли в заложники жителей села Сушаны.

Как сообщает российская Baza, "численность ДРГ колеблется от 40 до 50 человек, с диверсантами ведут бой российские войска". Интересно, что данные и цифры у российских пропагандистов постоянно обновляются и противоречат каждой предыдущей версии, некоторые телеграм-каналы уже начали удалять публикации.

В то же время сообщается, что в ближайшее время президент РФ Путин проведет экстренное заседание Совбеза.

Напомним, в ОК "Север" сообщали о возможной провокации еще неделю назад.