80% и больше. В ВСУ оценили эффективность украинской ПВО

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что украинское командование делает все, чтобы устойчивость нашей ПВО была на самом высоком уровне. Он рассказал об эффективности работы системы противовоздушной обороны:

"В настоящее время процент сбивания ракет очень изменился и равен – 80 процентов. И даже больше в редких случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными".

"Но враг тоже меняет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения. Поэтому мы проводим анализ после каждого удара. Этот анализ доводится и командиры соответственно принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне".