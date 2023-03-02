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80% и больше. В ВСУ оценили эффективность украинской ПВО

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И рассказали о подготовке к ракетным атакам врага

80% и больше. В ВСУ оценили эффективность украинской ПВО

Командування Об'єднаних Сил ЗС України

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Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что украинское командование делает все, чтобы устойчивость нашей ПВО была на самом высоком уровне. Он рассказал об эффективности работы системы противовоздушной обороны:

"В настоящее время процент сбивания ракет очень изменился и равен – 80 процентов. И даже больше в редких случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными".

"Но враг тоже меняет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения. Поэтому мы проводим анализ после каждого удара. Этот анализ доводится и командиры соответственно принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне".

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В статье: война с россией Сергей Наев ПВО ППО
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Источник:
Joint Forces Command AFU

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