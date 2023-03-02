В Генштабе отреагировали на фейк РФ об украинской ДРГ. На России заявили, что совбез Путина отменяется

Российские СМИ днем начали распространять информацию о том, что украинские диверсанты проникли в Брянскую область, обстреляли авто и взяли в заложники жителей села Сушаны. В Генеральном штабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории своей страны.

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"Все происходящее на России – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией".

Также РосСМИ разогнали новости о том, что в ближайшее время президент РФ Путин проведет экстренное заседание Совбеза, но секретарь диктатора эту информацию опровергла.

В то же время появились якобы первые видео из Брянской области. "Русский Добровольческий Корпус" заявил, что пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что вольные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.