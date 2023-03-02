В Генштабе отреагировали на фейк РФ об украинской ДРГ. На России заявили, что совбез Путина отменяется
ВСУ ведут боевые действия только на территории Украины
Генштаб ЗСУ
Российские СМИ днем начали распространять информацию о том, что украинские диверсанты проникли в Брянскую область, обстреляли авто и взяли в заложники жителей села Сушаны. В Генеральном штабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории своей страны.
"Все происходящее на России – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией".
Также РосСМИ разогнали новости о том, что в ближайшее время президент РФ Путин проведет экстренное заседание Совбеза, но секретарь диктатора эту информацию опровергла.
В то же время появились якобы первые видео из Брянской области. "Русский Добровольческий Корпус" заявил, что пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что вольные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.
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