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Самолет-разведчик А-50, ранее получивший повреждения, улетел из Беларуси. В РФ взорвался военный Ил-76

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Неудачи российских самолетов

Самолет-разведчик А-50, ранее получивший повреждения, улетел из Беларуси. В РФ взорвался военный Ил-76

mil.ru

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По информации "Беларускі Гаюн", самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ (RF-50608) пересек границу Беларуси с РФ. Похоже, российский самолет-разведчик А-50 все же действительно пострадал от удара беспилотника. 26 февраля на аэродроме в Мачулищах в Беларуси раздались взрывы. Позже стало известно об атаке дронов. Ответственность за это взяли на себя белорусские диверсанты.

По предварительной информации, сейчас борт идет на 325-й Авиационный ремонтный завод, находящийся в Таганроге. Именно ОАО "325 АРЗ" является предприятием, занимающимся ремонтом агрегатов самолетов А-50. Известно, что у ВКС РФ в целом есть 9 таких самолетов, стоимость одного такого достигает 300 миллионов долларов.

Тем временем на авиазаводе в российском Ульяновске в ангаре взорвался военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщают росСМИ, ЧП произошло во время испытания фюзеляжа Ил-76 МД. Во время подачи воздуха под давлением произошла разгерметизация, в результате чего самолет рванул прямо в ангаре. От взрыва получили ранения шестеро работников, один из которых позже скончался от полученных травм.

Читайте такжеПоявились спутниковые снимки атаки на российский самолет А-50 в Мачулищах - ФОТО

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В статье: война с россией
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