В СНБО анонсировали новую стратегию деоккупации Крыма

Пора пересмотреть стратегию освобождения оккупированного россиянами Крымского полуострова, поскольку теперь приоритеты – несколько другие. Об этом написал в своем Твиттере секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

The Strategy for the de-occupation of Crimea – it’s time for a new edition. The sequence of means of de-occupation – political-diplomatic, military, economic, etc. – requires a change in priorities.