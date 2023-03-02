В СНБО анонсировали новую стратегию деоккупации Крыма
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ukrainian.voanews.com
Пора пересмотреть стратегию освобождения оккупированного россиянами Крымского полуострова, поскольку теперь приоритеты – несколько другие. Об этом написал в своем Твиттере секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. – требует смены приоритетов".
The Strategy for the de-occupation of Crimea – it’s time for a new edition. The sequence of means of de-occupation – political-diplomatic, military, economic, etc. – requires a change in priorities.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 2, 2023
В чем именно будет суть этих изменений, а также какие-либо другие подробности Данилов не сообщил. В последние дни российские СМИ активно сообщают о "бавовнах" на полуострове. Из последнего: два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в Крыму, один взорвался.
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