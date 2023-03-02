Министр обороны Франции: Идут переговоры по самолетам для ВСУ. Макрон уже говорил, что табу нет

Минобороны Франции рассматривает возможность поставки Киеву истребителей. Цитирует министра обороны Франции Себастьена Лекорню ВMFTV.

"Сейчас ВСУ срочно нужны снаряды. Стойкость украинцев зависит от боеприпасов. С Киевом ведутся переговоры по самолетам и обучению. Президент Макрон уже сказал, что никаких табу нет. Трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, обучением, возможностями технического обслуживания – все это во временных горизонтах, которые явно не краткосрочны".