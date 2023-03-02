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Министр обороны Франции: Идут переговоры по самолетам для ВСУ. Макрон уже говорил, что табу нет

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Лекорню на связи

Министр обороны Франции: Идут переговоры по самолетам для ВСУ. Макрон уже говорил, что табу нет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Минобороны Франции рассматривает возможность поставки Киеву истребителей. Цитирует министра обороны Франции Себастьена Лекорню ВMFTV.

"Сейчас ВСУ срочно нужны снаряды. Стойкость украинцев зависит от боеприпасов. С Киевом ведутся переговоры по самолетам и обучению. Президент Макрон уже сказал, что никаких табу нет. Трудности с передачей самолетов связаны с логистикой, обучением, возможностями технического обслуживания – все это во временных горизонтах, которые явно не краткосрочны".

Авиапарк ВВС Франции насчитывает 195 истребителей (96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D), флота – еще 40 самолетов. "Миражи" постепенно выводятся из эксплуатации, их заменяют бортами Rafale.

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Источник:
bfmtv.com

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