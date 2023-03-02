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В сети появилось ВИДЕО атаки дрона на российский самолет А-50У на авиабазе Мачулищи

Общие новости
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Не так давно самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления был поврежден на аэродроме в Беларуси

В сети появилось ВИДЕО атаки дрона на российский самолет А-50У на авиабазе Мачулищи

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В сети распространяется видеозапись, на которой снята атака дрона-камикадзе на российский самолет А-50У ВКС РФ в Мачулищах.

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Запись длится чуть больше 30 секунд и обрывается в тот момент, когда на горизонте можно разглядеть самолет. На записи сложно определить модель самолета, однако силуэт самоляте очень похож на А-50 либо Ил-76.

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В статье: война с россией
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