В сети появилось ВИДЕО атаки дрона на российский самолет А-50У на авиабазе Мачулищи
Не так давно самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления был поврежден на аэродроме в Беларуси
В сети распространяется видеозапись, на которой снята атака дрона-камикадзе на российский самолет А-50У ВКС РФ в Мачулищах.
Запись длится чуть больше 30 секунд и обрывается в тот момент, когда на горизонте можно разглядеть самолет. На записи сложно определить модель самолета, однако силуэт самоляте очень похож на А-50 либо Ил-76.
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