В сети появилось ВИДЕО атаки дрона на российский самолет А-50У на авиабазе Мачулищи

В сети распространяется видеозапись, на которой снята атака дрона-камикадзе на российский самолет А-50У ВКС РФ в Мачулищах.

Запись длится чуть больше 30 секунд и обрывается в тот момент, когда на горизонте можно разглядеть самолет. На записи сложно определить модель самолета, однако силуэт самоляте очень похож на А-50 либо Ил-76.