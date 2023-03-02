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"Свободные россияне борются с режимом Путина", - ответственность за события на Брянщине взял на себя РДК

Общие новости
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Украинские службы отрицают свою причастность

"Свободные россияне борются с режимом Путина", - ответственность за события на Брянщине взял на себя РДК

фото из свободных источников

Новина українською

"Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.

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"Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее.

Всё это ложь кремлевских пропагандистов.

Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом, - говорится в заявлении.

РДК - это сформированное в августе 2022 года подразделение российских добровольцев, воюющих за Украину.

Ситуацию прокомментировали также в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, события в Брянской области РФ - это внутреннее противостояние между гражданами России.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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aleks68
02.03.2023 в 17:02
какой ещё рдк?провокация от .....из паРАШИ.повод для обострения
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