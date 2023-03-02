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В Госдуме РФ хотят объявить "настоящую войну Украине"

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С таким заявлением выступил член комитета Госдумы РФ по обороне

В Госдуме РФ хотят объявить "настоящую войну Украине"

фото из свободных источников

Новина українською

Член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев призвал объявить Украину войну.

Об этом пишут российские СМИ.

"Никаких красных линий по Украине у нас не осталось. И нам уже совершенно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это нужно было давно", - заявил Соболев.

Кроме того, он призвал срочно укрепить границы и упомянул о событиях в Брянской области РФ.

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В статье: война с россией
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