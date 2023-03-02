Белорусские партизаны показали ВИДЕО с дрона, который спокойно сел на российский самолет А-50

Белорусские партизаны, которые заявляли, что повредили российский самолет А-50 в Мачулищах 26 февраля, обнародовали видео с дрона, беспрепятственно севшего на радиолокационную станцию этого самолета, несмотря на заявления властей Беларуси об охране территории аэродрома.

Изначально в сеть попало обрезанное видео полета дрона , и как оказалось, на этих кадрах был не момент удара беспилотника по самолёту, а процесс разведки.

Дрон беспрепятственно пролетает на территорию аэродрома, спокойно кружит вокруг ценнейшего российского самолёта и даже осуществляет посадку прямо на его антенну РЛС (т.н. "тарелку"), а затем просто улетает.