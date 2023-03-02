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Белорусские партизаны показали ВИДЕО с дрона, который спокойно сел на российский самолет А-50

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Дрон спокойно сел на "тарелку" ценнейшего российского А-50 в Мачулищах

Белорусские партизаны показали ВИДЕО с дрона, который спокойно сел на российский самолет А-50

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Новина українською

Белорусские партизаны, которые заявляли, что повредили российский самолет А-50 в Мачулищах 26 февраля, обнародовали видео с дрона, беспрепятственно севшего на радиолокационную станцию этого самолета, несмотря на заявления властей Беларуси об охране территории аэродрома.

Изначально в сеть попало обрезанное видео полета дрона, и как оказалось, на этих кадрах был не момент удара беспилотника по самолёту, а процесс разведки.

Дрон беспрепятственно пролетает на территорию аэродрома, спокойно кружит вокруг ценнейшего российского самолёта и даже осуществляет посадку прямо на его антенну РЛС (т.н. "тарелку"), а затем просто улетает.

"Не так давно диктатор (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.) в очередной раз рассказывал своим пропагандистам, что обладает лучшей ПВО и средствами против дронов. Поэтому, все военные объекты якобы находятся в полной безопасности.

Ну и как себя проявили хваленые средства антидроновой борьбы, на разработку и производство которых потрачены десятки миллионов рублей бюджетных средств? Ответ очевиден – никак. А докладывали ли информацию об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же нет", - говорится в заявлении партизан.

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В сети появилось ВИДЕО атаки дрона на российский самолет А-50У на авиабазе Мачулищи
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В статье: война с россией
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