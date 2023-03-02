В Коломне Московской области прогремел взрыв. Местные заявляют, что слышали свист. ВИДЕО
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фото из соцсетей
Вечером 2 марта в российском городе Коломна Московской области прогремел взрыв. Пока неизвестно, что именно произошло.
Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.
Мощный взрыв услышали в пригороде подмосковной Коломны, которая расположена в чуть более чем 100 км от российской столицы Москвы.
Жители сообщают, что его звук был слышен во всем городе. Деталей случившегося пока нет.
В то же время, местные жители, которых цитируют российские Telegram-каналы, заявляют, что перед взрывом слышали свист: "Свист был слышен, потом взрыв".
В частности, автор одного из таких видео сообщил, что взрыв был в районе "Мусорной свалки".
Отметим, что несколько дней назад, в районе Коломны упал беспилотник - в 100 м от газовой компрессорной станции "Газпрома".
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