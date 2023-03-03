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Победа Барсы в Эль Класико, Забарный вернулся в общую группу. Главные новости за 2 марта

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А также новички клубов УПЛ и претенденты на игрока месяца в чемпионате Англии

Победа Барсы в Эль Класико, Забарный вернулся в общую группу. Главные новости за 2 марта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 2 марта

Барселона победила Реал в первом полуфинале Кубка короля

“Барселона” выиграла очередное Эль Класико. Гранды испанского футбола встречались в первом полуфинале Кубка Короля. “Реал” уступил на своем поле со счетом 1:0. В первом тайме Кессье вырвался к воротам Куртуа, и мяч после рикошета от Милитао залетел в ворота хозяев. “Барса” действовала прагматично, отдав мяч Мадриду, но команда Анчелотти создавала мало моментов и не выполнила ни одного удара в створ. 1:0 – ответный матч на "Камп Ноу" состоится пятого апреля.

Забарный вернулся в общую группу

Защитник сборной Украины Илья Забарный вернулся к тренировкам в общей группе "Борнмута". 20-летний футболист пока проводит легкие занятия, его полноценное восстановление еще не завершено. Ранее сообщалось, что Забарный выбыл из-за травмы стопы до апреля. Экс-защитник “Динамо” пока еще не провел ни одного матча за “Борнмут”.

Барселона может остаться без трансферов летом

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что "Барселону" ждет непростое летнее трансферное окно. Все дело в финансовых проблемах лидера чемпионата Испании. “Мы не позволили "Барселона" подписать игроков зимой, и она этого не смогла. Так же будет и летом”, – заявил Тебас.

Усиление Днепра-1, Черноморец и Ингулец подтвердили трансферы

"Днепр-1" подписал и внес в заявку на вторую часть сезона 35-летнего защитника Виталия Федорива, который в первом круге играл за "Металлист". В свою очередь "Металлист" объявил о подписании 18-летнего защитника Александра Николишина, который ранее играл за “Горняк-Спорт”. К “ФК Львов” присоединился 21-летний бразильский хавбек Гильерме, “Черноморец” подтвердил аренду Артур Авагимяна из “Александрии”, а “Ингулец” объявил о переходе защитнике Максима Мельничука, полузащитника Олега Осипенко и форварда Юрия Козыренко.

Соломон претендует на премию игрока месяца в АПЛ

Израильский вингер Манор Соломон, чей контракт все еще принадлежит “Шахтеру”, претендует на премию игрока месяца в АПЛ. Соломон забил за “Фулхэм” в феврале три гола в чемпионате, трижды выходя на замену. Также в список претендентов на награду попали Келечи Ихеаначо (“Лестер”), Бернд Лено (“Фулхэм”), Маркус Рашфорд (“Манчестер Юнайтед”), Эмерсон Роял (“Тоттенхэм”) и Олли Уоткинс (“Астон Вилла”).

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