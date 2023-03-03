Победа Барсы в Эль Класико, Забарный вернулся в общую группу. Главные новости за 2 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 2 марта

“Барселона” выиграла очередное Эль Класико. Гранды испанского футбола встречались в первом полуфинале Кубка Короля. “Реал” уступил на своем поле со счетом 1:0. В первом тайме Кессье вырвался к воротам Куртуа, и мяч после рикошета от Милитао залетел в ворота хозяев. “Барса” действовала прагматично, отдав мяч Мадриду, но команда Анчелотти создавала мало моментов и не выполнила ни одного удара в створ. 1:0 – ответный матч на "Камп Ноу" состоится пятого апреля.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вернулся к тренировкам в общей группе "Борнмута". 20-летний футболист пока проводит легкие занятия, его полноценное восстановление еще не завершено. Ранее сообщалось, что Забарный выбыл из-за травмы стопы до апреля. Экс-защитник “Динамо” пока еще не провел ни одного матча за “Борнмут”.

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что "Барселону" ждет непростое летнее трансферное окно. Все дело в финансовых проблемах лидера чемпионата Испании. “Мы не позволили "Барселона" подписать игроков зимой, и она этого не смогла. Так же будет и летом”, – заявил Тебас.

Усиление Днепра-1, Черноморец и Ингулец подтвердили трансферы

"Днепр-1" подписал и внес в заявку на вторую часть сезона 35-летнего защитника Виталия Федорива, который в первом круге играл за "Металлист". В свою очередь "Металлист" объявил о подписании 18-летнего защитника Александра Николишина, который ранее играл за “Горняк-Спорт”. К “ФК Львов” присоединился 21-летний бразильский хавбек Гильерме, “Черноморец” подтвердил аренду Артур Авагимяна из “Александрии”, а “Ингулец” объявил о переходе защитнике Максима Мельничука, полузащитника Олега Осипенко и форварда Юрия Козыренко.

Соломон претендует на премию игрока месяца в АПЛ

Израильский вингер Манор Соломон, чей контракт все еще принадлежит “Шахтеру”, претендует на премию игрока месяца в АПЛ. Соломон забил за “Фулхэм” в феврале три гола в чемпионате, трижды выходя на замену. Также в список претендентов на награду попали Келечи Ихеаначо (“Лестер”), Бернд Лено (“Фулхэм”), Маркус Рашфорд (“Манчестер Юнайтед”), Эмерсон Роял (“Тоттенхэм”) и Олли Уоткинс (“Астон Вилла”).