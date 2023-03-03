Россияне давят к северо-западу от Бахмута, ВСУ отразили 85 атак
Украинские воины сдерживают навалу оккупантов
Генштаб
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 3 марта, сообщает, что на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили более 85 атак россиян.
На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ вела наступательные действия в районах Билогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, успеха не имела.
На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовать город Бахмут. ВСУ отбили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Григоровки, Богдановки (населенные пункты расположены северо-западнее Бахмута – прим.) и собственно Бахмута Донецкой области.
Враг при этом продолжает обстреливать населенные пункты из артиллерии и минометов. Всего за сутки под огонь попали 124 населенных пункта, в том числе 28, расположенных недалеко от границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
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