ВСУ сбили в четверг самолет и вертолет армии РФ

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 3 марта, сообщает, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Также наши защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 БпЛА (1 – типа «Суперкам», 2 – «Орлан» и 4 – «Ланцет»).

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения ВСУ подвели уже 301 вражеский самолет и 289 вертолетов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и его боеприпасов.

Россияне в свою очередь, в нарушение норм Международного гуманитарного права, нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома. Кроме того, зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также сообщалось, что россияне, штурмуя Бахмут, давят к северо-западу от города.