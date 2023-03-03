Под 800 оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 2 марта
Много бронированных машин враг потерял
45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 151370 (+765) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3405 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6673 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 2402 (+4) ед,
- РСЗО – 484 (+4) ед,
- средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
- самолетов – 301 (+1) ед,
- вертолетов – 289 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Данные уточняются.
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Комментарии (2)
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Степан Срака
03.03.2023 в 09:05
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
03.03.2023 в 11:01
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