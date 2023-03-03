Генштаб: Россияне терроризируют население в оккупированных областях – отбирают авто и дома
Тех, кто не согласен, отправляют на фильтрацию
Генштаб
Российские захватчики продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области. В частности, с начала февраля 2023 г. российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.
Представители так называемой оккупационной власти оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказалось передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации.
По состоянию на 1 марта этого года около 200 человек из этого села вывезено в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их домах расквартировывают российских наемников.
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