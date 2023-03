РФ потеряла больше 5 тысяч единиц бронетехники, но до сих пор возит свою оборонную продукцию на выставки

Несмотря на войну на Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений. На недавнем мероприятии была представлена система активной защиты (APS) Arena-E, предназначенная для повышения живучести бронетехники, отмечает британская разведка.

В ее рекламной брошюре указано, что она "противодействует угрозам, наиболее опасным для бронетехники… Если вы цените свою броню и экипаж, вам нужна именно Arena-E".

Нет никаких доказательств установки систем Arena-E на российскую бронетехнику на фронте в Украине, где страна-агрессор потеряла более 5000 бронированных машин. По всей вероятности, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах, к тому же эта проблема обостряется действием международных санкций.

