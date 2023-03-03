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РФ потеряла больше 5 тысяч единиц бронетехники, но до сих пор возит свою оборонную продукцию на выставки

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РФ потеряла больше 5 тысяч единиц бронетехники, но до сих пор возит свою оборонную продукцию на выставки

Фото: The Japan Times

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Несмотря на войну на Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений. На недавнем мероприятии была представлена система активной защиты (APS) Arena-E, предназначенная для повышения живучести бронетехники, отмечает британская разведка.

В ее рекламной брошюре указано, что она "противодействует угрозам, наиболее опасным для бронетехники… Если вы цените свою броню и экипаж, вам нужна именно Arena-E".

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Нет никаких доказательств установки систем Arena-E на российскую бронетехнику на фронте в Украине, где страна-агрессор потеряла более 5000 бронированных машин. По всей вероятности, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах, к тому же эта проблема обостряется действием международных санкций.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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