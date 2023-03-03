FT: Почти все страны ЕС планирует передать Украине совместно закупленные боеприпасы

Почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами, они могут быть переданы уже через несколько недель. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собеседников в ЕС.

Все страны Евросоюза, кроме Дании, но плюс Норвегия, присоединились к проекту, предусматривающему совместные закупки амуниции. План предусматривает выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира, который используется для возмещения расходов на закупку вооружений.

После этого оборонное ведомство Евросоюза проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с рядом ключевых промышленных поставщиков в Европе. Евросоюз будет помогать производителям вооружений увеличивать производство – в том числе за счет инвестиций в новые заводы. Министры обороны ЕС доработают план на следующей неделе перед встречей лидеров блока 23-24 марта.

Украина использует боеприпасы более эффективно, чем РФ, но все равно она тратит их быстрее, чем Европа способна производить. США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.