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Резников: Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет одна основная птичка

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Привел пример на танках

Резников: Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет одна основная птичка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью BILD. Он считает, что Украина получит "два-три типа" западных истребителей от партнеров. Какой из них станет основным – будут решать исходя из ряда факторов.

"Я думаю, что это снова будет своеобразная коалиция, у нас будет основной уровень и другие типы. Например, у танковой коалиции главные "животные" в "зоопарке" – это Leopard из Германии, но у нас есть и Challenger, Abrams, легкие танки из Франции. Но основной боевой танк – Leopard".

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная "птичка". И это будет зависеть от того, какой из них лучше подходит для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания".

"Позиция Шольца? Я помню, что Германия не хотела посылать танки. Теперь в моей стране есть Leopard, я лично их тестировал".

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В статье: война с россией Алексей Резников
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Источник:
bild.de

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