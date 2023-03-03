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Украина вернула тела еще 17 павших защитников

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Вечная память Героям

Украина вернула тела еще 17 павших защитников

Alexander Gimanov

Новина українською

При содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня, 3 марта, удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины.

Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции. В целом с начала полномасштабного вторжения России из ВОТ удалось вернуть тела 1426 защитников Украины их родным для достойных похорон.

Работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

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В статье: война с россией Герои Украины
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Источник:
t.me/minre_ua

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