Украина вернула тела еще 17 павших защитников

При содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня, 3 марта, удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины.

Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции. В целом с начала полномасштабного вторжения России из ВОТ удалось вернуть тела 1426 защитников Украины их родным для достойных похорон.

Работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.