Советник Залужного – о контрнаступлении ВСУ, сроках окончания войны и возможности переговоров с РФ
Охватил самые важные темы
Фото: Костянтина і Влади Ліберових
Советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров в интервью изданию Spiegel отметил, что Украина больше не будет терять свои территории, а будет продвигаться вперед.
Несмотря на начало наступления, у противника ограничены способности. Как следствие, россияне могут атаковать только на узком участке фронта – в Бахмуте.
При этом Назаров отметил, что переговоры Киева и Москвы возможны как минимум после деоккупации Запорожской и Херсонской областей.
"Это регионы, имеющие выход к Азовскому морю и граничащие с Крымом. Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится к границам РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами".
"В феврале 2022 года я уже предполагал, что конфликт продлится минимум год, а возможно, и больше. Сейчас, по моим оценкам, война продлится еще минимум год. Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести противнику полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове".
"Когда начнется контрнаступление? Когда обещанные нам танки придут в Украину; когда будут обучены экипажи и подготовлены кадры; когда получим достаточное количество боеприпасов".
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