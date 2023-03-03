Советник Залужного – о контрнаступлении ВСУ, сроках окончания войны и возможности переговоров с РФ

Советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров в интервью изданию Spiegel отметил, что Украина больше не будет терять свои территории, а будет продвигаться вперед.

Несмотря на начало наступления, у противника ограничены способности. Как следствие, россияне могут атаковать только на узком участке фронта – в Бахмуте.

При этом Назаров отметил, что переговоры Киева и Москвы возможны как минимум после деоккупации Запорожской и Херсонской областей.