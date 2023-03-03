ОК Юг – о свежем уничтожении техники РФ на Кинбурнской косе и новой тактике ракетных атак от врага

В эфире телемарафона с комментарием о новой тактике россиян выступила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Уже убежден даже руководитель вражеской армии, кровавый диктатор, что украинцы даже в темноте видят, с кем воюют. Это говорит о том, что они будут выискивать новую тактику не только для того, чтобы покрепче нас ударить, но и для экономии своих боезапасов, потому что выбросили они много ракет, результата, на который они рассчитывали, не достигли, а восстановить их ракетный потенциал будет очень-очень сложно, несмотря на то, что производство они все же не остановили".

Также Гуменюк отметила, что Силы обороны Украины продолжают накрывать враждебные позиции на Кинбурнской косе. За сутки были уничтожены три единицы военной техники оккупантов. По ее словам, украинские военные продолжают работать по Кинбурнской косе "довольно тщательно и результативно"

"Нами снова были уничтожены три единицы боевой техники, с помощью которой враг наносил удары оттуда. Именно поэтому россияне пытаются отжиматься все глубже и глубже до Херсонского уровня косы, то есть к непосредственному каналу связи с сушей, а оттуда им уже неудобно наносить удары, ведь не хватает дальнобойности того оружия, которое у них есть".

На данный момент оккупанты могут обстреливать украинские территории с Кинбурнской косы. Так, утром в пятницу, 3 марта, орки с этого направления обстреляли район Очакова.