Зеленский вместе с президентом Латвии прибыл во Львов, они почтили память погибших воинов

В Украину с официальным визитом 3 марта прибыл президент Латвии Эгилс Левитс. Во Львове он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств почтили память павших в войне с РФ украинских воинов. Также запланированы переговоры между Левитсом и Зеленским плюс общий брифинг. Зеленский отметил:

"Почтили память наших павших героев вместе с Еленой Зеленской, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и первой леди Андрей Левите. Никогда не забудем защитников и защитниц, отдавших жизнь за нашу свободу и независимость. Помним о страшной цене, которую платит наш народ за свободное и мирное будущее. Вечная память и слава нашим воинам".

"Львовщина. Посетили наших защитников, которые, в частности, воевали на Бахмутском направлении. Спасибо воинам за службу, за героическую защиту нашей Родины. Спасибо военным медикам за всю работу, службу, особенно за этот год. За то, что поставили на ноги такое количество наших воинов, наших героев".

Отметим, что Латвия оказывает Украине мощную и системную поддержку. Кроме военной помощи, которая к концу января достигла 1% ВВП этой страны и превысила 300 миллионов евро, речь идет и о значительной роли Латвии в противодействии российской пропаганде.