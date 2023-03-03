Владелец ЧВК Вагнер Пригожин на видео заявил об окружении Бахмута, но ролик был снят в другом месте
Поймали на лжи
SPRAVDI
Руководитель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин записывает видео, которое якобы доказывает окружение Бахмута войсками России. Но на самом деле оно снято в другом месте. Как отметили в Центре национального сопротивления, видео записали в селе Парасковеевка, о захвате которого враг объявил еще 20 февраля.
"Это часть дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провокации высшего военного и политического руководства".
"российское командование избегает посещения передовой, а сам пригожин не в первый раз имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу".
Напомним, в январе пригожин выдал фото из пещеры во Владимировке за соляные шахты Соледара, где продолжались бои.
Популярное сейчас
- Спонсор сборной Украины презентовал форму для Зенита. УАФ заявляла, что компания ушла из РФ
- Фанаты Ворсклы категорически против игроков команды, выступавших в России
- Под 800 оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 2 марта
- В Минобороны РФ отреагировали на бавовну в Туапсе. ВИДЕО взрыва на нефтебазе и ФОТО с места удара
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО