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Владелец ЧВК Вагнер Пригожин на видео заявил об окружении Бахмута, но ролик был снят в другом месте

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Поймали на лжи

Владелец ЧВК Вагнер Пригожин на видео заявил об окружении Бахмута, но ролик был снят в другом месте

SPRAVDI

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Руководитель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин записывает видео, которое якобы доказывает окружение Бахмута войсками России. Но на самом деле оно снято в другом месте. Как отметили в Центре национального сопротивления, видео записали в селе Парасковеевка, о захвате которого враг объявил еще 20 февраля.

"Это часть дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провокации высшего военного и политического руководства".

"российское командование избегает посещения передовой, а сам пригожин не в первый раз имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу".

Напомним, в январе пригожин выдал фото из пещеры во Владимировке за соляные шахты Соледара, где продолжались бои.

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В статье: война с россией Бахмут ЧВК Вагнер евгений пригожин
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Источник:
SPRAVDI

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